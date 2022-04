Dienstag, 19 April 2022 | 16.109

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

Krieg ist Krieg ... könnte man sagen ...

und wo gehobelt wird ... da fallen Späne ...



nach wie vor werden Kriegsverbrechen ebenso ungeniert wie ungehindert begangen ...

und verurteilt ...



von allen möglichen mehr oder weniger inkompetenten und unzuständigen ...

moralischen und rechtlichen Institutionen und Organen ...



dabei ist auch dieser Krieg wieder nur ein typischer Stellvertreterkrieg ...

um nicht zu sagen eine grandiose Show derjenigen ...



die im Hintergrund die Strippen ziehen ...

zur persönlichen Unterhaltungs / Beschäftigungs / Geschäftemacher-Therapie ...



was heißt 'Kriegsverbrechen' ???

dieser von Putin angezettelte Krieg ist doch für sich gesehen schon ein einziges Kriegsverbrechen



und statt des Oberkriegsverbrechers einzelne Soldaten vor ein Tribunal zerren zu wollen ...

ist doch grotesk ...



davon abgesehen ... die viel wichtigere Frage ist ...

wann werden endlich so genannte Politiker ... also Merkel / Trump / Johnson etc abwärts ...



für die 'Zivilverbrechen' bestraft ...

deren unmittelbare Folgen innenpolitisch die Leiden des eigenen Volkes sind ...



und außenpolitisch eben dieses ganze weltweite Kriegsgeschehen ...

vom Klimawandel / Armut / Hunger / Not / Pandemien etc ganz abgesehen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen