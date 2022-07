Donnerstag, 21 Juli 2022 | 29.202

Die Rechte der Menschen und ...

die Digitalisierung ...

die Geschichte vom Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel …

so nett und lustig sie an sich ja ist …



ändert aber doch nichts daran … daß das eben glatter Betrug …

und im normalen Wirtschaftsleben also nicht nur verboten sondern strafbar ist ...



unser Bundeskanzler … der in seiner Treuherzigkeit wohl eher dem Hasen entspricht

will nun diejenigen die das Internet mißbrauchen durch Digitalisierung übertreffen …



es gälte … das Internet als ‘demokratisierenden’ Raum zu pflegen und zu stärken …

um es für weltweite Vernetzung und Austausch zu erhalten und auszubauen …



der Hase hatte bekanntlich schon beim Start eigentlich verloren …

das Internet für ein Mittel der Demokratisierung zu halten ist ungefähr so ähnlich ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rast ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und andere Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ... Angela Merkel und das Desaster ...







