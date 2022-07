Dienstag, 19 Juli 2022 | 29.200

Die Rechte der Menschen und ...

die Intelligenz der Menschen ...

Albert Einstein hat uns zu der Erkenntnis verholfen … daß das Universum …

sich nicht nur ständig erneuert ... sondern sich auch ständig weiter ausdehnt …



obwohl an sich bzw in sich endlich … bzw um sich und um sich herum ...

das heißt … es wächst im wahrsten oder gar mehrfachen Sinne über sich selbst hinaus …



das ist also praktisch Naturgesetz …

die menschliche Intelligenz kann da leider nicht Schritt halten …



das läuft es eher umgekehrt … das heißt sie ist auch begrenzt …

nimmt aber nicht nur verhältnismüßig sondern auch konkret immer weiter ab ...



deshalb versuchen Menschen … die damit zu tun haben … auszuweichen …

bzw zu retten was zu retten ist … mit so genannter Künstlicher Intelligenz ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und permanenter Amok Lauf ...







