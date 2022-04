Montag, 18 April 2022 | 16.108

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

seit 54 Tagen Krieg in der Ukraine … und seit 30 Tagen Frühling

der Frühling hinkt also etwas hinterher … aber alles blüht … zunehmend ...



Liebe / Glaube / Hoffnung …

eigentlich auch Dinge … die objektiv tendenziell immer zunehmen …



der Frühling stirbt ja nicht … sondern er ist irgend wann zu Ende … und dann ist Sommer …

so … ungefähr … ist das auch mit Liebe / Glaube / Hoffnung ...



zur Zeit ist Blütezeit ...

und das Blühen ist ein Symbol unserer Verfassung …



‘blühe … deutsches Vaterland’ …

‘blühe … im Glanze Deines Glückes von Einigkeit und Recht und Freiheit …



wie gesagt … tendenziell gehts nicht ums Abnehmen oder gar Sterben …

sondern ums Zunehmen und Zukunft … ums Streben und Leben !!! ...



‘wer (auch) immer strebend sich bemüht … den werden wir erlösen …’

die Verfassung ist die Faust des Bundesverfassungsgerichts …



wann hat das Bundesverfassungsgericht jemals eingedenk dieser Worte …

ein Urteil gesprochen …



seit dem 23. Mai 1949 noch nie …

aber jedes Jahr wird völlig Sinn/Hirn/Inhalt los der Verfassungstag gefeiert ...



unsere Verfassung spricht vom Recht des Widerstands …

‘wenn … andere Abhilfe … nicht möglich ist ...



diesen Fall … daß Abhilfe nicht möglich sei …

gibt es aber unter den aktuell gegebenen Umständen nicht … !!! …



das Bundesverfassungsgericht bzw sein Präsident mwd …

sind jeden Moment (!!!) in der Lage …



Abhilfe zu schaffen und zumindest einzuleiten …

Weichen zu stellen etc ...



und den unsinnigen Trieben und Treiben … Tun und Lassen …

in den Legislativen und Exekutiven Palästen einen Riegel vorzuschieben ...



und wenn schon nicht aus eigenen Stücken … Antrieb … Trieb ...

dann zumindest auf Antrag und Beschwerde hin …



aber die immer wieder ebenso absichtlich wie absichtsvoll ignorieren …

und unter den Teppich kehren …



ist das eigentliche und einzige Übel dieser unserer Republik …

das Bundesverfassungsgericht ist viel schlimmer als das ganze Corona ...









