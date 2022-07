Montag, 18 Juli 2022 | 29.199

Die Rechte der Menschen ...

die Verschwendung der Ressource Mensch ...

wie bereits gesagt … Menschen die aus gegebenem Grund eingesperrt werden …

werden dadurch nicht zu besseren Menschen ...



das Verblüffende daran ist ... daß auch Menschen … die frei rumlaufen dürfen …

ebenfalls nicht zu besseren Menschen werden … sondern auch im Gegenteil ...



Angela Merkel zum Beispiel war zu Beginn ihrer Amtszeit eher so'ne Art Kleinkriminelle …

am Ende ihrer Amtszeit aber war sie hochkriminell ...



und so ähnlich war das auch bereits mit ihren Vorgängern …

von den anderen gewaltengeteilten Amtsträgern ganz abgesehen …



wie gesagt … einsperren nützt nichts … und Todesstrafe schon gar nicht …

es bleibt also nur Geduld und Spucke und auf Besserung hinarbeiten bzw das erörtern !!!



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und Abschlachtungsorgien ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen