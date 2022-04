Sonntag, 17 April 2022 | 15.107

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

wir haben wieder mal einen der unsinnigsten und kriminellsten aller Kriege ...

eines einzigen Hirnverbranntesten aller Hirnverbrannten ...



aber die offizielle Sprachregelung ist …

auch dieser Krieg darf nicht darüber hinwegtäuschen …



die größte Gefahr für die Demokratie (???) und die Sicherheit im deutschen Land …

geht von der extremen Rechten aus (???) ...



das ist ungefähr genau so unsinnig …

wie ein gewisser Herodes … um aktuell etwas in der Zeit zu bleiben …



zu seiner Zeit glaubte … wenn er alle neugeborenen Knäblein töten läßt …

dann wird darunter auch jener so genannte ‘König der Juden’ sein …



der dem Vernehmen der seinerzeitigen Medien nach gerade geboren worden sein soll …

und den er seinerseits als größte Gefahr für seine Herrschaft ansah …



was für ein grandioser Irrtum das war … sehen wir ja tagtäglich daran …

wie die Welt heutzutage von Jüdischen Oligarchen etc de facto beherrscht wird ...



unvergleichlich mehr als es seinerzeit Jesus Christus vermocht hätte …

wenn er denn den Titel ‘König der Juden’ ernstgenommen hätte ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß also auch dieser Rechtsextremismus ja nicht von allein entsteht …



sondern die Folge des Handelns und Verhaltens anderer Leute ist …

in unserem Fall also des Bundesverfassungsgerichts …



den so genannten ‘Hütern des Rechts’ im allgemeinen …

und der Verfassung im besonderen ...



Leute die sich von einer Angela Merkel derart vereinnehmen …

um nicht zu sagen verarschen lassen … kann man irgend wie nicht ganz ernst nehmen …



gleichwohl müssen wir … also das Volk …

dieser ‘demos’ … der laut Verfassung ‘kratinieren’ also ‘herrschen’ soll …



von der herrschenden gewaltengeteilten politischen Führung …

aber nach allen Regeln der Kunst ‘gratiniert’ um nicht zu sagen 'gegrillt' wird ...



mit dieser Institution leben …

und irgend wie mit ihr zurechtkommen … il faut s’arranger ...



aber das ist so ähnlich wie dieser bisher untaugliche Versuch …

der Quadratur des Kreises !!!



nochmal … objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß der Anstieg des Rechtsextremismus parallel verläuft …



zum Anstieg der politischen Geisteskrankheit speziell beim Bundesverfassungsgericht …

bzw ihm eigentlich sogar vorauseilt !!! …



der Rechtsextremismus hinkt geradezu eigentlich hinterher …

deshalb haben die so genannten Verfassungsschutzorgane gelegentlich ihre Erfolgserlebnisse ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen