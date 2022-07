Sonntag, 17 Juli 2022 | 28.198

Die Menschenrechte und ...

die Schonung der Ressourcen ...

wir wissen schon … daß Menschen die eingesperrt werden …

dadurch nicht zu besseren Menschen werden … je länger desto weniger ...



und begangenes Unrecht ebenso wenig wieder gutgemacht werden kann …

wie entstandene Schäden und Verluste dadurch ausgeglichen werden können …



dennoch glaubt eine so genannte Strafjustiz unverdrossen daran ...

irgend was damit erreichen zu können … 'was' spielt dabei überhaupt keine Rolle …



Hauptsache wir sind gut beschäftigt und kriegen sicheres Gehalt und Pension ...

Verfassung und Staat … Menschenrechte und Volk sind uns egal …



im Grunde genommen geht es hier um die sinnloseste Ressourcenverschwendung

die man sich als normaler Mensch nur so vorstellen kann ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR : Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt : Der Land Rover Perseverance ...







