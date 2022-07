Samstag, 16 Juli 2022 | 28.197

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht des Haushalts ...

zwischen dem Haushalt der sym-badischen Hausfrau und dem der ucker-märkischen Hausfrau …

sind die Unterschiede gar nicht so groß ...



eher schon gegenüber dem der Bundes-Hausfrau …

genauer gesagt also dem Haushalt des Bundeskanzlers mwd …



immerhin rund 600 Milliarden hat sich der Bundeskanzler für dieses Jahr genehmigt ...

dahinter verblassen selbst die Haushalte gewisser Multimilliardäre ...



für die Standardsektoren wie Wohnung Heizung Ernährung etc …

also ich meine die Infrastruktur / Klimaschutz / Digitalisierung etc ...



noch ein bißchen für Bildung und Forschung … rund ein Zehntel für ein paar Investitiönchen …

für Erziehung gar nichts … obwohl es gerade da am meisten hapert ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und ihr Massenmord ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen