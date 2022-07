Freitag, 15 Juli 2022 | 28.196

Die Rechte der Menschen und ...

die Greenhorns der Politik ...

normalerweise ist die Frage ... also die Frage nach dem Anfang ...

was war 'zuerst' da ... die Henne oder das Ei ...



aber so ähnlich bzw entsprechend gilt das ja auch vom Ende her ...

siehe die Frage ... was stirbt zuletzt ... der Glaube oder die Hoffnung oder was oder gar wer



die Regierungs-Grünen beschäftigen sich zum Beispiel mit der Frage ...

was ist wenn die Speicher leer sind ...



nun liegt es in der Natur der 'Sache' ... daß Speicher nur mehr oder weniger voll sind ...

wenn sie befüllt werden ... was mitunter schwierig ist ... siehe Batterien etc ...



besonders schwierig ist ... daß es in der Natur des Menschen liegt ...

sich über Dinge Gedanken zu machen ... für die die geistigen Speicher leer sind ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und das Gemetzel ...







