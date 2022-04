Samstag, 16 April 2022 | 15.106

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

deutsche Politiker finanzieren auf der einen Seite Herrn Putin für seinen Krieg ...

und auf der anderen Seite Herrn Selenskyi für seine Verteidigung ...



spätestens seit 1914 gibt es offensichtlich nichts Hirnverbrannteres ...

als deutsche Politiker und vor allem auch Richter ...



höchste ... unabhängige ... Richter ... in einem freien Land ...

noch hirnverbrannter als höchste Politiker ...



dauernd ist die Rede von diesem schrecklichen und ungerechten Krieg ...

diesem völkerrechtswidrigen Verbrechen etc etc ...



und die Ukraine müsse diesen Krieg unbedingt gewinnen ...

diesen Krieg gegen einen übermächtigen Angreifer ...



der sie bereits völlig umzingelt und infiltriert hat ...

man müsse ihr nur die richtigen Waffen zu ihrer Verteidigung geben ...



(1) dieser Krieg ist bekanntlich kein Krieg ... und vor allem kein Weltkrieg ...

sondern eine militärische Spezial-Operation ...



er ist vor allem deshalb kein Krieg ... weil er nur die Spitze des Eisbergs ist ...

des Konflikts und der Probleme für die er steht ...



(2) aller Voraussicht nach wird die Ukraine 'den Krieg' sogar gewinnen ...

weil er nicht durch Sieg und Niederlage beendet werden wird ...



sondern durch Verhandlungen ...

deren Verlauf und Ergebnis längst feststeht ...



(3) das Problem ist und bleibt ... daß Herr Putin 'seine Ziele' erreichen wird ...

und darauf verweigern unsere lahmarschigen Politiker und Richter ...



denen das nicht mal bewußt ist ... die die Hosen gestrichten voll haben ...

bisher und wohl auch weiterhin jede sinnvoll Reaktion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen