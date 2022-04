Freitag, 15 April 2022 | 15.105

Der Karfreitag und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

klar ist … man kann jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so tun als wär’ nix …

obwohl es … wenn man sich die Welt von oben betrachtet …



und sei es nur aus einer von Menschen gemachten Raumstation …

geschweige noch höheren Orts … so aussieht …



oder wenn man hier auf Erden einfach nur die Zeitung aufschlägt …

das Radio anmacht / das Fernsehen einschaltet …



in die Fußballstadien guckt / ins Theater etc geht …

zur Arbeit oder einfach zum Einkaufen ...



aber man muß eben auch berücksichtigen …

daß auch wir Deutsche unseren Hitler hatten und haben (!!!) ...



daß auch deutsche Soldaten aus dem gleichen Holz sind …

wie russische oder ukrainische … chinesische oder amerikanische … etc etc ...



die entscheidende Frage ist also …

was ist das für eine Menschheit … die wir da praktizieren … jeder von uns ...



und warum ändern daran auch Leute nichts … die extra da-für bezahlt werden …

und ein beschaulich fürstliches Leben führen im schloßartigen Ambiente ...



daß sie diese Dinge im Blick haben und beobachten …

und mit den Mitteln und Möglichkeiten des Rechts kontrollieren und korrigieren …



wie die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts …

inclusive der sonstigen Richter mwd bis hinunter zum Dorfrichter Adam ...



wer aus dieser Mischpoke will sich zum Richter über Wladimir Putin machen …

der sich auch nur gesellschaftlichen Zwängen entsprechend verhält und handelt …



die letztlich von eben diesen Richterinnen und Richtern geschaffen wurden und werden ...

ununterbrochen … kontinuierlich … permanent ... rücksichtslos ... brutalstmöglich ...



Leute die in jeder Beziehung noch hinter dem Mond leben und arbeiten ...

im sprichwörtlichen Sinne …



weil das ja heutzutage schon gar keine Entfernung mehr ist …

wir leben ja längst in völlig anderen Dimensionen …



wir müssen damit leben … (???) ...

gehen wir Jesus helfen das Kreuz zu tragen … !!! ...









