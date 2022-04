Donnerstag, 14 April 2022 | 15.104

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

das Problem sind nicht .. die sprichwörtlich 'armen Irren' ... nicht die Schwachen ...

sondern ... das Problem sind die Mächtigen ... die Reichen ... die Be-rechtigten ...



sind Höchste Richter ...

die sich weigern ... das Recht gemeinnützig anzuwenden ...



bzw individuell im Sinne Verteidigung und des Inschutznehmens ...

der Angegriffenen ... der Überfallenen ... der Vergewaltigten ...



sind westliche Politiker ... die Gelegenheit haben ... mit Putin zu reden ...

und nichts weiter zurückbringen als ... er hat gesagt ... ja ich weiß ... (???) ...



das ist doch an Schwachsinn nicht mehr zu überbieten ...

wie will man denn so der Sache bzw also des Putins Herr werden ???



wenn man immer wieder die Kinder losschickt ...

die die Vergewaltigung des Kindermädchens verhindern sollen ...









