Mittwoch, 13 April 2022 | 15.103

Die Menschenrechte und ...

der Krieg ...

um es auf den kürzesten aller Nenner zu bringen ...

wenn eine Frau in der Beziehung zu einem Mann nicht 'mitspielt' ...



wird sie früher oder später vergewaltigt ...

so ungefähr ... läßt sich der 'Überfall' von Putin auf die Ukraine erklären ...



mit anderen Worten ...

dier so genannten westlichen bzw angeblich demokratischen Regierungen ...



allen voran die Atommächte USA / Großbritannien / Frankreich ...

und last but not least die Bundesrepublik Deutschland ...



konnten sich bisher ja nur deshalb am politischen Markt behaupten ...

eben weil sie gar keine echten / wirklichen Demokratien sind ...



sondern verkappte Gewaltregime wie andere Diktaturen auch ...

wie eben Rußland et al und last but not least die Ukraine auch ...



was haben denn Donald Trump und oder Angela Merkel mit Demokratie gemein ...???

genau so wenig wie Wladimir Putin und oder Wolodimir Selenskyi et al ...



die spannende Frage ist ... wer ist hier ... aus Putins Sicht ... 'die Frau' ...

(nur) die ganze Ukraine ... oder ganz Europa ... oder der ganze Westen ... ???



da wird so getan ... aus der Sicht des so genannten Westens ...

als kämpfe Diktatur gegen Demokratie ...



in Wirklichkeit kämpfen hier Machtblöcke bzw eben grandiose Diktaturen ...

gegeneinander ... auf Leben und Tod ... das wird also erst noch richtig spannend !!!



das heißt ... auch wenn das niemand begreifen geschweige wahrhaben will ...

die Zukunft der Demokratie und des Friedens liegt noch vor uns ...



der Weg ist das Ziel ...

und dieser Weg führt nun mal nicht am Bundesverfassungsgericht vorbei ...



post scriptum ...

Anne Spiegel ... mußte ihrer Fehler wegen zurücktreten bzw wurde zurückgetreten ...



Frank-Walter Steinmeier ... darf über seine Fehler ungeniert weiter reden ...

und bleiben ... bzw wie Papa Heuß mal sagte ... bleibt hocken ..



und auch das ist typisch Frank-Walter Steinmeier ...

erst dilettantische Politik und dann die beleidischt Lewwerworscht spielen ...









