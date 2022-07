Donnerstag, 14 Juli 2022 | 28.195

Die Menschenrechte und ... die Staatsorgane ...

laut Verfassung 'herrscht' bei uns bekanntlich 'das Volk' ... wegen der Demokratie ...

aber ... was heißt 'Verfassung' ???



nicht erst seit der Einführung des Christentums unterscheidet 'der Mensch' ...

zwischen seiner geistigen / seelischen / körperlichen 'Verfassung' ...



ungefähr so ähnlich unterscheidet 'der Bürger' in der so genannten Demokratie ...

zwischen Legislative / Exekutive / Judikative ...



wobei aber großzügigerweise bzw selbstherrlich auf 'Einheit' verzichtet wird ...

da wurstelt jeder nach Belieben so vor sich hin ... im Gegensatz zum Christentum ...



die jämmerlichste Figur macht dabei die Judikative bzw das Bundesverfassungsgericht ...

an der Spitze ... der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her . !!!



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Antiochisten und Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen