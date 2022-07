Mittwoch, 13 Juli 2022 | 28.194

Die Rechte der Menschen und ...

die Feinde des Staates ...

die Zahl der Staatsfeinde nähme zu ...

verlautet es aus dem Bereich der Staats'organe' ...



fraglich ist ... was heißt hier 'Staat' und was heißt 'Feinde' ...

bei dem Begriff 'Staat' zum Beispiel muß man immer unterscheiden ...



zwischen dem Staat ... wie er laut Verfassung betrieben werden und bestehen 'soll' ...

und dem Staat wie er de facto eingerichtet und ausgeübt wird ... also 'ist' ...



zur Zeit bzw nach wie vor bzw seit der so genannten Wiedervereinigung ...

gibt es keinen größeren Staatsfeind als Angela Merkel ...



und solange das Verfassungsgericht nicht bereit ist das rechtlich relevant zu erörtern ...

wird sich das auch nicht ändern ... daß das Volk sich dagegen wehrt ... mit Widerstand ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Angela Merkel und ihr Blutbad ... Bloody Mary ...







