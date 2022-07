Dienstag, 12 Juli 2022 | 28.193

Die Rechte der Menschen und ...

das Politische Geschehen ...

hinsichtlich des Politischen Handelns sieht unsere Verfassung eine Gewalten-teilung vor

bezüglich der Gewalt der Gesetzgebung bzw Legislative ...



der Gewalt der Ausführung dieser gesetzlichen Vorgaben bzw also Exekutive …

sowie schließlich der Gewalt einer richterlichen Kontrolle / Korrektur bzw Judikative ...



davon zu trennen ist aber das tatsächliche politische Geschehen …

gewissermaßen als Sachverhalt gegenüber dem verfassungsrechtlichen Tatbestand …



dieses tatsächliche Politische Geschehen folgt ähnlich dem natürlichen Geschehen …

wie diesem Wunder von Frühling / Sommer / Herbst / Winter etc …



genau so geheimnisvollen Abläufen / Hintergründen / Ursachen / Zusammenhängen …

zwischen Politik und Religion ... Macht und Medien ...



*



die politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Massenmord ...







