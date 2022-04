Sonntag, 24 April 2022 | 16.114

Die Menschenrechte und ... die Jahreszeiten ...

heute findet wie jedes Jahr am Sonntag nach Ostern ...

im ländlichen Bad Birnbach und andernorts der traditionelle Frühjahrsmarkt statt ...



und eröffnet ... Gott sei Dank ist es wieder so weit ...

die Freiluftsaison ...



zahlreiche Stände sind vertreten aus den verschiedensten Branchen ...

und bieten ihre Spezialitäten an ...



Handarbeiten und sonst Handwerkliches ... Kunst und Kunsthandwerkliches ...

Arbeitswerkzeuge und Spielwaren ... Kleidung und Accessoires ...



aber auch Kulinarisches und Bevandarisches ...

in Bad Birnbach natürlich Rottaler Schmankerl wie zum Beispiel Schmalzgebackenes .,..



es darf also gestaunt und gekauft ... gekostet und getestet werden ...

gewissermaßen nach Herzenslust ... und wie auch immer je nachdem aktuell geartet ...









