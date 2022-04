Dienstag, 12 April 2022 | 15.102

Die Menschenrechte und ...

der Meinungsaustausch ...

heute empfängt Kanzler Scholz ein paar CEOs deutscher Dax-Unternehmen ...

zum Abendessen ...



beabsichtigt ist ...

sich zu den 'wirtschaftlichen' Folgen des Krieges in der Ukraine auszutauschen ...



was erfahrungsgemäß natürlich nicht weiter bringt geschweige führt ...

wenn man mit seiner eigenen Meinung reingeht und mit der Meinung des anderen rauskommt ...



bezeichnenderweise sind bei dieser doch ganz harmlosen Veranstaltung Journalisten ...

also halbwegs neutrale Beobachter bzw Zuhörer nicht zugelassen ...









