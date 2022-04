Sonntag, 10 April 2022 | 14.100

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

man könnte auch sagen … das A und O der Bundesrepublik Deutschland …

von Adenauer bis Olaf … Anfang und Ende … Aufgang / Niedergang / Abgang ...



jetzt stellt sich hieb und stichfest heraus …

daß Adenauer die Gefahren die von der SPD drohten …



als ähnlich gravierend eingeschätzt hat …

wie Putin die Gefahren die von der Ukraine drohen ...



mit dem Unterschied … daß Adenauer glaubte … er könne die SPD unter Kontrolle halten …

wenn er weiß was da hinter den Kulissen vor sich geht und das ausbalancieren kann …



was sich … wie man sieht …

inzwischen als grandioser Irrtum herausgestellt hat ...



umgekehrt glaubte Putin nun nicht … die Ukraine unter Kontrolle halten zu können …

und hat sich für die radikale Lösung entschieden …



und wird die aller Voraussicht nach auch bis zum bittersten aller Enden durchziehen ...

denn aus Putins Sicht bietet sich zur Zeit kein Ansatz zur Beendigung ...



der militärischen Spezialoperation ...

und insofern wird er am Ende auf jeden Fall auch als Sieger dastehen …



denn es ging ihm ja erklärtermaßen nicht darum … die Ukraine zu ‘erobern’ ...

weil er sie ja eh als Teil Rußlands ansieht …



sondern es ging ihm darum …

diese Gefahren/Bedrohungs- um nicht zu sagen Angriffs-Situation zu beseitigen ...



der er sich nach seinem Verständnis ausgesetzt sieht …

und die auch am Ende eventueller Friedensverhandlungen stehen wird …



wir haben also diese schon sehr bemerkenswert/merkwürdig groteske Situation …

daß wie Phönix aus der Asche / neues Leben wächst aus den Ruinen …



parallel zur Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung in Deutschland …

durch den Dilettantismus verfassungswidriger deutscher Politik ...



die politische Balance in Europa und in der Welt derart destabilisiert wurde …

daß wie ein Sog in ein Vakuum dieses russische Szenarium angezogen wurde …



konsequenterweise muß man jetzt sagen …

Hauptschuldiger an dieser fatalen Entwicklung ist das Bundesverfassungsgericht (…)



denn … wozu braucht man sonst ein Verfassungsgericht …

es hat diese ganze Entwicklung gefördert soweit nicht überhaupt initiiert ...









