eine Gesellschaft besteht … etwas vereinfacht gesagt … aus den Bürgern ...

die leben und arbeiten bzw nach ihrer Facon selig werden wollen …



und einer Verwaltung … die wiederum danach wie sie selig werden will …

dieses alles Zusammen-leben-und-arbeiten organisieren soll …



an sich gehört auch Führung mit dazu … aber das macht ja auch wieder Arbeit …

hat Helmut Kohl mal zu mir gesagt … da mache ich es doch lieber so wie bisher …



das neueste Lieblingsspielzeug der Verwaltung ist die Digitalisierung …

weil das die Art und Weise wie man die Bürger oktroyieren kann wesentlich vereinfacht



und dann heißt es immer die Bürger hätten das mit der Digitalisierung nicht verstanden

im Gegenteil (!) die Verwaltung hat das mit Führung und Verantwortung nicht verstanden



*



