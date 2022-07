Sonntag, 10 Juli 2022 | 27.191

Die Rechte der Menschen und ...

die algorithmischen Systeme ...

Gesetze sind im Grunde genommen sowas wie algorithmisches Recht …

insbesondere im Strafrecht … inclusive der Entscheidungs-findung …



das heißt ... es wird vorher ein Schema festgelegt … genannt Tatbestand …

der wenn er sich mit einem konkreten Sachverhalt deckt …



also dem was wirklich und tatsächlich passiert ist …

zu einer ebenfalls vorher festgelegt Rechtsfolge führt … bzw eben einer Strafe ...



der Algorithmus soll helfen … eine Entscheidungsmöglichkeit zu finden …

die Entscheidung selbst soll dann aber ein Mensch treffen …



und genau so ist das im Strafrecht auch … das Urteil selbst spricht ein Richter mwd …

der dann die Strafe zum Beispiel zur Bewährung aussetzen kann ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions-Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ...



DLR Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...

DLR Der Land Rover Perseverance ... die Nato lauscht / Angela Merkel mordet ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen