Samstag, 09 Juli 2022 | 27.190

Die Rechte der Mensachen und ...

die Potenziale des deutschen Volkes / der Völker der Welt

gemeinhin heißt es … es kann der Frömmste nicht in Frieden leben …

wenn er dem bösen Nachbarn nicht gefällt …



es gibt auch die Variante … es kann der Frömmste nicht in Frieden leben …

wenn er der schönen Nachbarin gefällt ...



auch dazu gibt es inzwischen die Variante …

ein ganzes 80-Millionen-Volk mit all seinen hervorragenden Potenzialen …



kann nicht in Frieden leben / für sein Wohl sorgen / seinen Nutzen mehren ...

wenn das einer einzigen völlig hirnverbrannten Bundeskanzlerin nicht gefällt ...



die selbst wenn die Welt zusammenbricht / uns die Trümmer um die Ohren fliegen

beiseite steht und so tut … als hätte sie mit all dem nichts zu tun ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Gemetzel ...







