Die Rechte der Menschen ... und die Pertspektiven des Volkes ...

praktisch hat das Volk keinerlei Perspektive ...

weil das entsprechende Politik voraussetzen würde ... und die findet ja nicht statt ...



jeden Tag geht es dem Volk immer wieder so ..

wie einem Kind das an diesem Tag geboren wird ...



das heißt .. theoretisch hat das Kind eine Perspektive ...

je nachdem in was für eine Elternschaft hinein es geboren wird ...



praktisch hängt das dann aber davon ab ...

ob überhaupt und ggfls wie es erzogen und gebildet wird ...



sowie im übrigen auch davon ...

wie sich die Bevölkerung entwickelt bzw das Volk innerhalb der Bevölkerung ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Antiochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ...Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Massaker ...







