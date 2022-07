Donnerstag, 07 Juli 2022 | 27.188

Die Menschenrechte und ...

der Verbraucherschutz ...

der so genannte Verbraucherschutz ist eine Variante jenes Geschehens ...

das man mit dem Ausruf 'Haltet den Dien' charakterisiert ...



der so genannte Verbraucher soll vor Gütern geschützt werden ...

und insbesondere eben auch Dienstleistungen ... die nicht unbedenklich sind ...



bzw vor Herstellern und Händlern ...

denen gegenüber die Verbraucher selbst in Form von Verbänden unterlegen sind ...



das Musterbeispiel dieser Unterlegenheit ist aber nach wie bzw immer mehr daß das Volk (!)

auch wenn nicht speziell in der Demokratie der Regierung gegenüber unterlegen ist



mit dem bemerkenswerten Umstand daß es als Gegenstück zu Verbraucherschutzverbänden

die Parteien gibt ... die als Regierungsschutzverbände wirken !!!























