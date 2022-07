Dienstag, 05 Juli 2022 | 27.186

Die Menschenrechte und ...

die Solidarität ...

mit dem Begriff 'Solidarität' ist das so eine Sache ...

bzw es ist zum Beispiel so wie mit dem Begriff 'professionell' ...



natürlich ist das schön ... wenn jemand professionell seinem Beruf nachgeht ...

bzw das was er macht eben professionell macht ...



das gilt aber praktisch nur für die Hälfte aller Beschäftigungen ...

denn weniger schön ist ... wenn etwas Kriminelles oder sonst Abartiges etc 'professionell' macht



natürlich erwartet die Patienten im Krankenhaus ... daß eine Operation ...

insbesondere auch eine Medizinische Spezial Operation... 'professionell' durchgeführt wird ...



was in der Regel ja auch der Fall ist ...

die Ärzte mwd sind theoretisch und praktisch auf dem Stand von Wissenschaft und Technik ...



es versteht sich doch von selbst ... daß auch 'die Menschen ... die Völker' ... erwarten ...

daß auch Politik professionell gemacht wird ... von den policy makers ...



zur Zeit ... von West bis Ost ... von Nord bis Süd ... gibt es aber niemanden ...

der auch nur annähernd und andeutungsweise professionell Politik macht ...



das ist so ... ist aber gar nicht mal das Problem ...

das Problem ist ... daß das auch niemanden kümmertt ...



insbesondere nicht die Politiker ... die sind sich alle einig ...

und da sind wir wieder bei der Solidarität ...



diesem Zusammengehörigkeits-gefühl ... abgesehen von den Gegensätzlichkeiten ...

dem Mannschaftsgeist ... der Übereinstimmung in wesentlichen Punkten ...



diesem Verbundensein ... Füreinandereinstehen ... Durchdickunddünngehen ...

aus Prinzip ... aus reiner Lust am Untergang ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Frauen und Gleich-Berechtigung ... Angela Merkel und Massen-Mord ...







