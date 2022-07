Montag, 04 Juli 2022 | 27.185

Die Menschenrechte und ...

die Unabhängigkeit ...

vor nunmehr 246 Jahren (1776) erklärten seinerzeit 13 Britische Kolonien in Nordamerika ...

sich als unabhängige freie selbständige Staaten ...



aber sich darin auch einige bzw eben 'Ver-einigte Staaten* ...

auf einem Kongreß in Philadelphia bzw Pennsylvania ...



bißchen gekämpft werden mußte schon noch ...

unter der Führung von George Washington aus Virginia ...



aber das reichte dann auch für die Wahl zum ersten Präsidenten 1789 bis 1797 ...

der seinen Amtseid auf der Treppe eben dieses Bundesrats (!) in New York leistete ...



John Paul Jones mit Thomas Jefferson und George Washington ...

gelten als Väter der US-Amerikanischen Verfassung ...



man spricht zwar auch immer von den Vätern und Müttern unserer deutschen Verfassung ...

aber welcher Mann hier wirklich den Zeugungsakt vollzogen ...



bzw welche Frau gar den Geburtsakt vollbracht hat ...

ist bis heute Geheimsache ...



möglicherweise ... man spricht ja immer vom 'Willen' des Volkes ...

und wo ein Wille ist ist bekanntlich auch ein Gebüsch ... Maupassant läßt grüßen ...



und angesichts der Entwicklung des Begriffs 'Mutter' zur leibhaftigen 'Mutti' ...

ist es verständlich ... daß sich niemand mit dieser Rolle identifizieren will ...





*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

aktuell Frankreich bis 30 Juni 2022 ... dann Tschechien bis 31 Dezember 2022 ... dann Schweden bis 30 Juni 2023 ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben und Kultur ... Angela Merkel und Krankheit und Tod ...









