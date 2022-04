Sonntag, 03 April 2022 | 13.093

Das Bundesverfassungsgericht ...

ein Hort des Faschismus ...

daß Wladimir Wladimirowitsch Putin die Ukraine angreift …

ist ja noch irgend wie nachvollziehbar …



zur Zeit noch nicht nachvollziehbar …

das heißt unfaßbar unglaublich unbegreiflich ist



daß Stephan Stephanowitsch Harbarth … der Bundesverfassungsgerichtspräsident

das alles einfach so spiel und spaßes halber hinnimmt und geschehen läßt …



ebenso grotesk wie Merkelesk ...

völlig absurd ... idiotisch ... irreal ... surreal ... etceteral ...



das Wesen und das Mittel des Faschismus ist die Unterdrückung …

und dieses faschistoide Bundesverfassungsgericht unterdrückt !!! systematisch !!! …



seit Bestehen dieser unserer Republik bzw dem Inkrafttreten unserer Verfassung ...

die Herstellung / das Zustandekommen dieses demokratischen und sozia-len Staates ...



sowie Führung / Regierung / Verwaltung auf der Basis verfassungsmäßiger Ordnung ...

mit dem Mittel faschistoider Rechtsprechung ...



gegen einen Mann der …

unter Umständen auch noch unter dem Einfluß von Alkohol oder Drogen oder so …



bereit und entschlossen ist … brutalste Gewalt anzuwenden …

unter Einschluß und Inkaufnahme der Todesfolge …



hat eine Frau bekanntlich keine Chance … jedenfalls und insbesondere dann nicht …

wenn so ein lahmarschiger Bundesverfassungsgerichtspräsident dabeisteht …



und sich das mehr oder weniger amusiert wenn nicht seinerseits aufgegeilt ansieht ...

und dem Verbrechen Schutz wenn nicht Unterstützung und Mithilfe leistet ...



die ukrainische Bevölkerung verteidigt sich geradezu heldenhaft …

aber bereits jetzt an der Grenze zum Pyrrhusssieg ...



sie kämpft gegen Unterdrückung und für ihre Freiheit …

was ein Wert an und für sich ist …



sie kämpft zumindest rein formal für Demokratie …

obwohl selbst hierzulande kein Mensch und vor allem kein Richter …



weiß was das eigentlich ist und wie man das macht ...

statt Herrschaft des Volkes wird das Volk mißhandelt und mißbraucht ...



im Moment muß man immer noch damit rechnen …

daß irgend welche Potentaten den Krieg tatsächlich beenden …



aber dabei Abmachungen treffen … die den Kampf der Bevölkerung …

die Toten und Verletzten / die Schäden und Verluste praktisch sinnlos machen ...



das russische Volk erhebt sich nicht gegen Putin und Seinesgleichen

geschweige gegen die Russisch-Orthodoxe Kirche …



umso weniger die Ukrainische im eigenen Land …

umso mehr aber gegen Fremdherrschaft ... auch ein Ding an und für sich ...



gegen Putin und Konsorten wird es also nie Ruhe geben …

geschweige gegen die Chinesen … wenn die doch noch kommen sollten …



Wladimir Putin versucht … seinen Krieg damit zu erklären …

wenn nicht zu rechtfertigen …



die Ukraine müsse von faschistischen Elementen und Komponenten bereinigt werden

soweit nicht von nationalsozialistischen ...



er könnte damit so unrecht nicht haben …

natürlich nicht Eins zu Eins ...



spätestens seit Corona wissen wir doch ...

daß sich die Dinge fortlaufend variieren mutieren verändern ergänzen erneuern …



wenn das Bundesverfassungsgericht sich weigert …

Verfassungsbeschwerden sachgerecht zu bearbeiten …



dann ist das eben auch nichts anderes als Faschismus pur ...

und sei es so ein mutierter bzw ein Faschismus sui generis …



genau so … wie wenn Olaf Scholz Demonstranten zuruft …

‘Schreit ruhig’ (??? - was ja schon mal ein Widerspruch in sich selbst ist !!!



(und in Klammern : ich mach trotzdem was ich will …

so wie Angela Merkel das schließlich ganze 16 Jahre lang vorgemacht hat !!!)



die Spitzenkräfte der SPD ... von Gerhard Schröder ganz abgesehen ...

unterhalten nach wie völlig ungeniert ihre Kontakte zu russischen Politikern ...



aber Anna Netrebko darf nicht mehr singen ...

nirgends ...









