Samstag, 02 April 2022 | 13.092

Die Politische Ausstellung ... Rashid al Khalifa ...

Konstruktionen von und für Licht und Schatten ...

der Galeristin Frieda Vogel ist zusammen mit der Kuratorin Karin Adrian von Roques

wieder ein besonderes Kunst-stück gelungen ...



für ihre Galerie ‘Hotel Mond Fine Arts' gelang es ihr …

den 1952 in Manama im Königreich Bahrain geborenen Künstler Rashid al Khalifa …



im Wesentlichen im Hastings College of Arts in Brighton / England ausgebildet ...

für eine Einzelausstellung repräsentativer Werke seines Schaffens zu gewinnen ...



der Künstler hat schon früh das Malen mit Farben überwunden ...

und die Faszination der Gegensätzlichkeiten bzw eigentlich Abhängigkeiten …



von Licht und Schatten / hell und dunkel für sich entdeckt ...

davon zeugen bereits seine ersten Ausstellungen seit 1970 noch in Bahrain …



inzwischen unter anderem in Mailand Moskau Paris Peking Venedig Washington Zürich ...

und natürlich auch im arabischen Raum wie Abu Dhabi Amman Beirut Dubai Morocco ...



das Wesen und die Kraft seiner Kunst schöpft er aus den natürlichen ...

um nicht zu sagen physikalischen Gegebenheiten ... wo Licht ist auch Schatten …



und wo auch nur eine ‘Art’ von Schatten ist … muß auch irgend wie Licht sein ...

und eben nicht nur in der Natur …



sondern … im Schaffen von Rashid al Khalifa geht das Künstlerische mit dem Künstlichen ...

eine enge subtile kreative schöpferische Verbindung ein …



das heißt … auch wo nichts ist … entdeckt und notfalls erfindet er solche Gegebenheiten ...

und wird so zum ebenso genialen wie originären und originellen Schöpfer seiner Kunst ...



mit dem Schatten das ist schließlich nicht immer so einfach wie unter einem Sonnenschirm ...

oder hinter einer Sonnenbrille … geschweige dem Lidschatten …



dem Schatten hinter einer Wand einer Mauer einem Haus oder sonst einem Gegenstand …

oder auch hinter einer Person ...



sondern Schatten geht auch filigraner subtiler feinfühliger …

soweit nicht sogar im übertragenen Sinne …



wie wenn jemand nicht körperlich sondern geistig (…)

im Schatten eines anderen steht ...



konsequenterweise ist die Kunst von Rashid al Khalifa nicht zweidimensional …

oder gar einfach plakativ ...



sondern drei-dimensional … selbst auf kleinster Fläche bzw dem kleinsten Raum ...

und er steigert sich dann bis ins Konvexe …



sichtbar an der Wand … schließlich frei im Raum stehend oder sogar hängend / schwebend ...

wie bewegliche oder gar sich bewegende Säulen ...



die Werke Rashid al Khalifas werden so zum Sinnbild auch anderer Gegensätzlichkeiten ...

bzw eben Abhängigkeiten ...



Frieden und Krieg … Gesundheit und Krankheit … Liebe und Hass … Leben und Tod …

Überfluß und Mangel … Reichtum und Armut … Freiheit und Angst … Koitus und Gewalt ...



Recht und Unrecht … Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit … eine Welt ohne Licht und Schatten ...

ist als funktionierende Installation nicht denkbar …



Kunst ist das Maß aller Dinge … woraus sich letztlich die Frage ergibt …

wenn Künstler also mit diesen natürlichen Abhängigkeiten von Licht und Schatten ...



gewissermaßen beliebig ‘spielen’ dürfen … dürfen dann andere … die nicht von Farben (…)

sondern beispielsweise von Macht und Gewalt fasziniert wenn nicht besessen sind ...



auch spielen ... mit der Politik spielen … bzw … wie Angela Merkel immer zu sagen pflegte …

‘Politik ist ein Spiel … und das muß Spaß machen’ …



sind also aktuell etwa der Ukraine-Krieg / der Klima-Wandel / die Corona-Pandemie etc ...

womöglich nur sagen wir mal versuchsweise neutral eine Art göttlicher Spaß ???



natürlich gibt Rashid al Khalifa auf solche Fragen keine Antworten …

seine ‘Bilder’ prägen auch keine Landschaftsbegriffe oder gar Portraitnamen …



sondern Bezeichnungen wie ‘Spectrum’ … oder allenfalls ‘Black and white spectrum’ ...

‘Pink Circle’ oder einfach ‘Grey’ …



und es geht ihm auch nicht nur ums Sonnenlicht …

sondern auch ‘The Dark and the Bright Side of the Moon’ ...



und seine Materialien sind eben nicht Leinwand und Farbe …

sondern Aluminium / Emaille / Glasuren / Lack ...



wenn man das Werk Rashid al Khalifas betrachtet …

dann drängt sich der Eindruck geradezu auf …



daß das Wesen und die Bedeutung des Schattens bisher völlig unterschätzt …

und oder auch falsch interpretiert oder eben definiert wurde ...



der Schlüssel zum Verständnis von al Khalifas Kunst …

könnte also auch der Schlüssel zum Verständnis des Geschehens in der Ukraine etc sein …



und damit zum Schlüssel für den Weg der das Ziel ist …

nämlich wie können wir den Wahnsinn beherrschen und beenden …



und wenn wahrscheinlich dann doch schon nicht ganz verhindern …

dann doch wenigstens so früh wie möglich / früher als jetzt im Kein ersticken ...



10629 Charlottenburg-Berlin ... Bleibtreustraße 17 / Ecke Mommsenstraße ...

bis inclusive Sonntag den 1. Mai 2022 ...



die Ausstellung 'wandert' dann ... wenn sich nicht doch noch ein Fliegender Teppich findet ...

ins Rosenhang Museum in Weilburg an der Lahn ...



und ist dort in noch etwas ergänzter und erweiterter Form zu sehen und zu erleben ...

ab Sonntag dem 15. Mai bis zum Sonntag dem 7. August 2022 ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen