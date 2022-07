Samstag, 02 Juli 2022 | 26.183

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Fake News ...

jeden Tag werden bekanntlich immer wieder (neu) Kinder geboren …

die dann ebenso neu wird unbefangen ihren Gang ins Leben antreten ...



möglicherweise materiell be-lastet mit so genannten Altlasten …

immateriell aber völlig unbelastet …



soweit ihnen das nicht durch mehr oder weniger kriminelle Erziehung und Bildung ...

ebenso absichtlich wie absichtsvoll …



durch Mißbrauch und Mißhandluncg eingetrichtert wird ...

um daraus Vorteile 'für Ausbilder und Erzieher' (...) zu schlagen ...



und so ähnlich ist das auch mit neuen Wortschöpfungen … so genannten Fake News …

die also nicht selbst … sondern erst durch Ge-brauch bzw Miß-brauch kriminell werden ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten ... Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Gemetzel ...







