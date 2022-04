Freitag, 01 April 2022 | 13.091

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

hi fans and friends …

Ihr Lieben Alle … mwd ...



Viele wünschten sich heute … Vieles sei nur ein Aprilscherz …

wenn auch vielleicht ein schlechter …



Klima und U-Kraine … Krise und Kaos … Korona und Konsorten …

aber es ist und bleibt alles bittere Realität ...



bzw … es ‘bleibt’ eben nicht so … sondern es entwickelt sich noch ständig weiter …

wird schlimmer … so und oder so …



ebenso eigendynamisch wie getrieben … per pedes bis ins Nukleare …

und zudem sich ständig variierend ...mutierend … pubertierend ...



nicht nur in der Sache … sondern vor allem auch personell …

so genannte Politiker werden immer jünger unerfahrener unwissender unverantwortlicher



aber es gibt Hoffnung …

ganz abgesehen von der die immer zuletzt stirbt …



Wissenschaftler … Forscher … haben gerade einen Stern entdeckt ...

der fast 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt Teil unseres Universums ist …



es ist also nur eine Frage der Zeit … wann Politiker entdecken …

wie sie halbwegs für Frieden auf diesem unserem Planeten sorgen könnten …



der Glaube daran … also der Glaube der Berge versetzt ...

ist noch stärker als die Hoffnung …



und … wie war das noch … aller guten Dinge sind bekanntlich drei ...

am stärksten ist die Liebe … denn die Liebe kommt immer zuerst …



an erster Stelle … ganz vorne … ganz oben ...

es heißt zwar ‘memento mori’ … aber wer denkt denn da-ran wenn er liebt …



da ist der Tod so weit weg …

daß selbst 13 Millionen Lichtjahre nicht reichen …



trotzdem … fans and friends … ich sags mal so … Verzeihung …

es geht … angesichts des Handelns und Verhaltens … des Tuns und Lassens …



gewisser Leute namens Putin und Xi Jinping etc einerseits …

von Bundesverfassungsgerichtspräsidenten und Bundeskanzlern andererseits ...



inclusive solchen die es mal gewesen sind … es muß sein ...

und es geht auch nicht um Wasser in den Wein gießen ...…



es geht um die Tränen völlig verzweifelter hilfloser wehrloser …

ebenso unbeteiligter wie unschuldiger Menschen …



und es geht auch nicht um die Frage … wie man denen praktisch helfen kann ...

diese Hilfe ergibt sich immer irgend spontan und von allein …



und es geht auch nicht um die Frage wie wir eine Kuh vom Eis bewegen oder so …

sondern es geht … umgekehrt … ausschließlich um die Frage …



wie wir diesen impertinent kriminellen aggressiven Schwachsinn …

dieser vier oben angesprochenen Unmenschen stoppen bzw bewegen können …



die sich jedem sinnvollen rechtlich relevanten Gespräch verweigern ...

allen voran der Bundesverfassungsgerichtspräsident !!! …



der Schlüsselfigur dieses ganzen Dramas … dieser Tragödie …

dieses politisch-publizistisch / rechtlich-religiösen Mysterienspiels …



wir müssen was tun …

jetzt und hier … heute und vor Ort ...



wir müssen diesen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten dazu bringen ...

seinen Arsch zu bewegen ... und nicht nur dauernd vor dem Fernseher zu sitzen ...



Angela Merkel hat immer gesagt ...

'ich bin die Bundeskanzlerin und deshalb kann ich in diesem Staat machen was ich will ...



Stephan Harbarth muß endlich sagen ...

ich bin der höchste Richter in diesem Staat ...



und werde jetzt dafür sorgen ... daß der überhaupt erstmal verfassungsgemäß hergestellt ...

und der verfassungsmäßigen Ordnung entsprechend betrieben / geleitet / geführt wird ...



ich grüße Euch herzlich ...

mit meinen besten Wünschen ...









