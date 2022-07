Freitag, 01 Juli 2022 | 26.182

Die Menschenrechte und ...

das Recht auf Alternative Fakten ...

schließlich war es kein Geringerer als Albert Einstein …

der mal gesagt hat …



nicht ‘Wissen’ ist wichtig … denn das ist begrenzt … sondern eher ‘Nicht-wissen’ …

bzw diesbezüglich Phantasie … denn nur die ist unbegrenzt ...



nach unserer Verfassung hat jeder das Recht (!) …

seine ‘Meinung’ (!) irgend wie frei zu äußern und zu verbreiten …



‘Alternative Fakten’ sind aber nichts anderes als Ausdruck einer bestimmten Meinung …

Betonung auf ‘alternativ’ … nicht auf Fakten und oder Tatsachen etc ...



warum dieser Begriff also mal zum Unwort des Jahres erklärt wurde …

ist und bleibt eines der größten absichtsvollen Pervertierungen der neuesten Zeit ...



davon abzugrenzen bzw eher einzubeziehen ist der Glaube ...

denn auch Glaube ist ja nichts anderes als eine Meinung ... (an) die man eben 'glaubt' ...



*

der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Massaker ...







