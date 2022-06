Donnerstag, 30 Juni 2022 | 26.181

Die Rechte der Menschen und ...

die Digitalisierung ...

bei der Digitalisierung geht es rein technisch ...

um den im Grunde genommen ganz natürlichen Vorgang einer Umwandlung ...



eines gegebenen Zustands ...

in einen anderen / besseren / höheren / wichtigeren / weiterführenderen Zustand ...



im (natürlichen) Prinzip (!) ist das also nichts anderes als ...

wie aus jedem Jungen ein Mann/ aus jedem Mädchen eine Frau wird ...



abgesehen oder vielleicht doch auch inclusive 'Kohls Mädchen' ...

aus dem in einer Politischen Spezial Operation eine Kriminelle geworden ist ...



der zweite wichtige Aspekt der Digitalisierung sind die Möglichkeiten der Nutzung ...

die sich nur unter dem Begriff einer revolutionären Transformation darstellen lassen ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Antiochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migant-alia ...







