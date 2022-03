Donnerstag, 31 März 2022 | 13.090

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

soll sich der so genannte Westen nun wirklich militärisch engagieren …

oder doch besser nicht …



das ist so ne Frage wie …

eine Erkältung dauert ohne Medikamente 14 Tage und mit zwei Wochen ...



wenn die nonchalante Verhinderung eines Krieges genau soviel Opfer fordert …

oder vielleicht sogar mehr … als wenn man den Krieg kontrolliert führt ...



macht es doch keinen Sinn … einen Krieg mit allen Mitteln verhindern zu wollen …

wenn man Frieden will … muß man auch professionelle Politik da-für machen …



Richtlinien bestimmen … für die man auch die Verantwortung trägt ...

und daran hat aber … s. Erich Honecker … niemand ernsthaft Interesse bzw Absicht ...



‘das macht ja Arbeit’ … hat Helmut Kohl mal zu mir gesagt …

‘da mache ich es doch lieber so weiter wie bisher’ ... rrrums ...



und Gerhard Schröder bei ähnlicher Gelegenheit ...

'ich weiß schon selbst was ich zu tun und zu lassen habe'' ... basta ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen