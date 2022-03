Mittwoch, 30 März 2022 | 13.089

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

‘wer stoppt Putin’ ? … ist eine dieser publikumswirksamen Schlagzeilen ...

die im Verkauf erfolgreich sind … an der Sache aber völlig vorbei gehen ...



bei einer Schlagzeile …

‘wer tritt dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten mal in den Arsch’ ?



Wäre es eben umgekehrt … in der Sache würde es zwar weiterhelfen …

aber weniger Kunden würden kaufen … Abonnenten gar abbestellen ...



womit wir wieder bei Erich dem Honecker wären …

niemand hat die Absicht … einen Vernichtungskrieg zu führen …



bzw niemand hat Interesse daran … den verfassungsmäßigen Staat herzustellen ...

und auf der Basis verfassungsmäßiger Ordnung zu regieren geschweige zu führen ...



es geht eben nicht darum … Putin zu stoppen …

sondern es geht darum … dem Westen Beine zu machen und ihn zu beschleunigen ...



dem so genannten Westen allgemein …

und dem Bundesverfassungsgericht im besonderen ...









