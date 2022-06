Mittwoch, 29 Juni 2022 | 26.180

Die Rechte der Menschen und ...

der Angriffskrieg ...

nach wie vor hält sich die Behauptung ...

das was der Wladimir Putin da mache ... sei immer noch ein 'Angriffskrieg' ...



Tatsache ist ... daß die Ukraine zu weiten Teilen besetzt oder unter russischer Kontrolle ...

und im übrigen zerstört ist oder jederzeit zerstört werden kann ...



es ist zu erwarten ... daß Putin sich verhält wie jemand der nichts mehr zu verlieren hat ...

und an einem finalen Schlag arbeitet ... mit dem die Falle dann zuschnappt ...



was nützt es denn da ... daß die westlichen Super-Dilettanten und Polit-Strategisten sagen ...

'wir glauben dennoch an Rechte und Regeln' ... und einfach nur 'Beweise' sammeln ...



das Problem ist auch nicht die Unterstützung für das ukrainische Volk ...

sondern die Unterstützung für das russische Volk ...



das diesen Krieg inclusive der Sanktionen und der gravierenden Verluste ...

nach wie vor trägt ... da ist die Schmerzgrenze offensichtlich noch nicht erreicht ...



Hauptsache es gibt für die (Über)Lebenden genug Wodka ...

damit auch der letzte Rest von Verstand abgeschaltet und weggespült werden kann ...



und der auch ohne Wodka völlig hirnverbrannte Westen ...

will die globalen Folgen des Krieges 'bekämpfen' ...



es sind immer wieder dieselben Strategen ...

die nicht fahren können und deshalb die Karre gegen die Wand fahren ...



und sie dann reparieren wollen ...

obwohl sie das erst recht nicht können ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Therma ... Handel und Wandel ... Angela Merkel und Amoklauf ...







