Dienstag, 29 März 2022 | 13.088

Die Menschenrechte und ...

der Präsidentenkrieg ...

nach dem Verständnis von Wladimir Putin …

und es ist davon auszugehen daß er es wirklich so ‘versteht’ …



steht er an der Spitze eines Bürgerkriegs …

was insofern verständlich ist … als … wenn jemand davon ausgeht …



daß Rußland und die Ukraine eigentlich ‘ein’ Land sind ...

bzw die Menschen die dort leben ‘ein’ Volk … Bürger ‘eines’ Staates …



dann ist das … wenn die ‘Bürger’ gegen einander kämpfen …

ein Bürgerkrieg … theoretisch ..



praktisch ist und bleibt ein Angriffskrieg ein Angriffskrieg …

wenn der angegriffene Staat nicht den geringsten etwa bevorstehenden Anlaß



für einen Angriff gegeben hat …

geschweige den Krieg in irgend einer Form erklärt hätte …



oder Teile des Landes des Angreifers oder sonst irgend was besetzt hielte ...

oder sonst irgend welche feindlichen Absichten erkennen lassen hätte …



es gibt also mit Sicherheit keine Entschuldigung für Putins Angriff ...

geschweige eine Rechtfertigung …



leider gibt es aber eine Erklärung … und die besteht einfach darin …

daß Putin ja nur nach-macht was ihm der Westen vor-macht ...



im doppelten Sinne … denn im Recht sieht sich Putin auch dadurch …

daß der Westen auf sein Verhalten im Grunde genommen nicht adäquat reagiert …



wenn ich sehe … daß man Nachbar … der einen Laden betreibt … in dem ich Kunde bin ...

irgend jemanden brutal zusammenschlägt … der zudem noch mein Freund ist …



dann nützt es doch meinem Freund nichts …

wenn ich dem Ladenbesitzer drohe … nicht mehr bei ihm einzukaufen ...



und soweit es um den Unterschied zwischen Angriffskrieg und Bürgerkrieg geht …

müßte sich der Herr Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



eben mal in Bewegung setzen … und dem Herrn Putin den erklären ...

aber der geht wohl eher durch ein Nadelöhr als zu Herrn Putin …



es ist diese unbeschreibliche Ignoranz / diese Arroganz … des Westens …

die das eigentlich Unfaßbare am Geschehen sind ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen