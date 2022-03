Sonntag, 27 März 2022 | 12.086

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

jetzt ist dauernd von der Zeitenwende und und vom Zivilisationsbruch die Rede …

und das wird auf Wladimir Putin und seinen Krieg geschoben …



seinen Krieg gegen die Ukraine / gegen den sog Westen / gegen die ganze Welt …

denn keine Hälfte der Welt kann ohne die andere Hälfte überleben ...



nicht mal ein Drittel / ein Viertel / ein Fünftel / ein Sechstel … etc …

man könnte das jetzt herunter rechnen … um herauszufinden wo die Grenze ist …



das Problem ist aber nicht Putin und auch nicht sein Krieg …

die Wurzeln dieses Krieges …



bzw also von Zeitenwende / Zivilisationsbruch / Kulturschande ...

liegen bei Helmut Kohl … der Aufbruch liegt bei Gerhard Schröder …



das ständig weitere dynamische Wachstum dann aber vor allem bei Angela Merkel !!!

diese verheerende Entwicklung …



in der man nun gleichwohl den Anfang / den Beginn / die Chance des Fortschritts sehen muß …

nicht nach uns die Sintflut … sondern vor uns das Universum ...



das Problem ist nicht Putin und auch nicht sein Krieg …

der Antrieb / der Treibstoff für diese Entwicklung …



liegt in der Hilflosigkeit / der Unfähigkeit vor allem des so genannten Westens ...

sich zu emanzipieren …



das heißt … den Krieg / die militärischen Waffen …

mit den Waffen des Friedens … mit den Waffen einer Frau !!!



in Schach zu halten / im Griff zu behalten ...

und sich auf das Wesen dieser Welt und seiner Menschheit zu besinnen …



das Problem liegt auch nicht in Hilflosigkeit / Unfähigkeit …

einer Handvoll Oligarchen in Politik und Wirtschaft / Publizistik und Kultur …



sondern es liegt in der Arroganz und Ignoranz … ähnlich Wladimir Putin und anderen…

eines einzigen Mannes …



des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts … Stephan Harbarth ...

und seiner Vorgänger … mwd … eben seit Helmut Kohl ...



es liegt in den Händen des Spitzen-Oligarchen des Rechts …

der sich weigert … rechtliches Gehör zu gewähren …



gewissermaßen die Eingangsstufe zur Zivilisation …

wenn man da nicht durchkommt … kann auch alles andere nichts werden …



es ist die Blockade par excellence …

kein Vergleich mit Mauern welcher Art auch immer …



es ist immer wieder dieses ‘Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen …’

dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts fehlt jede Absicht / jeder Gedanke …



Sorge zu tragen für die Herstellung eines demokratischen und sozialen Staates …

und dessen Betrieb auf der Basis der verfassungsmäßigen Ordnung !!!









