Samstag, 26 März 2022

Die Menschenrechte und ...

Pia Fuhrhop

Liebe Pia Fuhrhop ...

Sehr verehrte Damen und mwd von der Frankfurter Rundschau ...



ich versuche eine Antwort zu finden auf Ihre Gedanken … wie sie in der Frankfurter Rundschau ...

zum Ausdruck kommen … 26. März 2022 … Thema des Tages …



Sie gehen davon aus … um sich mit Rußland zu verständigen … braucht es gemeinsame Werte …

gemeinsame Regeln … ein gewisses Vertrauen ...



gestatten Sie … daß ich das bestreite …

denn genau das versuche ich seit 40 Jahren hier in Deutschland zu erreichen ...



in praktisch allen relevanten Bereichen von Politik und Publizistik … Recht und Religion …

Kunst und Kultur etc und so weiter ...



nicht zuletzt auch bei Ihrer und anderen Stiftungen sowie natürlich Ihrer und anderen

bedeutenden Zeitungen und Zeitschriften …



mit nicht dem geringsten Erfolg …

obwohl doch objektiv keine Zweifel daran gegeben sein kann



daß die von Ihnen skizzierten Voraussetzungen in diesem unserem eigenen Lande

gegebenen sein müßten … aber… wie gesagt … absolute definitive Fehlanzeige ...



wie wollen Sie also auf diesem Wege Rußland erreichen … im allgemeinen …

oder gar den Wladimir Putin im besonderen ???



das Exempel darauf können Sie ganz einfach selbst machen .,..

ich biete Ihnen das Gespräch darüber an …



auf der Basis Ihrer Vorstellungen wenigstens einen … in Worten : einen (!) Punkt zu erarbeiten …

den Sie dann auf der Liste Ihrer Forschungs Arbeiten und Vorhaben mal abhaken können …



vielleicht würde aus mehreren solcher Schritte dann … ‘ein Weg der das Ziel ist’ ...

also Werte / Regeln / Vertrauen auch zu Rußland aufzubauen ...



ich grüße Sie herzlich ...

mit meinen besten Wünschen ...









