Die Menschenrechte und ...

der Wandel ...

es heißt immer ... nichts ist so beständig wie der Wandel ...

das mag ja sein ... irgend wie irgend wo ... aber wofür gilt das eigentlich ... ???



für die Politische Praxis jedenfalls nicht ...

denn da gilt genau das Gegenteil bzw das Umgekehrte ... reziprok proportional ...



wenn nichts so beständig ist wie der Wandel ...

was bedeutet das dann für den Klimawandel ... den man ja unbedingt verhindern will ...



und dann werden immer wieder diese großen Herausforderungen beschworen ...

vor denen wir als Weltgemeinschaft stehen ... und die man gemeinsam bewältigen könne (!!??)



darin liegt eben nicht etwa der große Irrtum sondern diese grandiose Irre-führung ...

denn entscheidend ist daß nicht die Gemeinsamkeit fehlt ... sondern die Führung !!!



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und ihre Abschlachtungsorgien ...







