Die Menschenrechte und ...

The Berlin-gap ...

'mind the gap between platform and train' ...

tönt es fast an jeder Berliner S-Bahn und U-Bahn Haltestelle ...



aber wie gesagt nur fast ... nicht an jeder ... und auch nur in Berlin ...

das heißt ... es ist offensichtlich möglich ... Haltestellen so zu bauen ... daß kein gap entsteht ...



warum das im einen Fall gemacht wird und im anderen nicht ...

bzw plötzlich an die Eigenverantwortung der Passagiere appelliert wird ...



ist und bleibt anscheinend auch ein Geheimnis der Berliner Verkehrs Betriebe ...

so ähnlich wie seinerzeit jahrelang vom so genannten Fulda-gap die Rede war bzw gewarnt wurde ...



und dieses geradezu typische Gerede mehr einer Einladung an den Osten diente ...

doch endlich mal zu kommen ... statt eine Abwehr sinnvoll vorzubereiten ...



