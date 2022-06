Samstag, 25 Juni 2022 | 25.176

Die Menschenrechte und ... die sogenannte Sterbehilfe ...

genannt auch Freitodbegleitung ... selbstbestimmtes Sterben ...

in Deutschland reden sich die einschlägig Interessierten darüber die Köpfe heiß ...



auf allen legislativen und exekutiven Ebenen ...

und allen möglichen Gremien und Vereinen... Instituten und Institutionen etc ...



in Deutschland hieß es auch mal ... alle Soldaten sind Mörder ...

beim aktuellen Stand der Entwicklungen wäre es treffende rzu sagern ...



alle Soldaten sind potenzielle selbstbestimmt zum Freitod-Entschiedene ...

und Leute wie Wladimir Putin und Angela merkel ...



leisten dabei nicht nur aktive Sterbehilfe und schaffen durch ihre Politik die Voraussetzungen ...

sondern fördern das durch Forderungen nach dem Motto 'Hunde wollt Ihr ewig leben' ... (



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutzsdchen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shentoisten und sonstier Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ...Angela Merkel und Ukraine /.Überfall / Gemetzel ...







