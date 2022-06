Freitag, 24 Juni 2022 | 25.175

Die Rechte der Menschen und ...

der Katastrophenschutz ...

mit dem Katastrophenschutz ist es wie mit dem Verfassungsschutz ...

unter anderem ... zum Beispiel ...



fast könnte man sagen ... der Schutz der Menschen vor Katastrophen ist unantastbar ...

ihn zu achten und zu wahren ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ...



aber es zeigt sich auch hier ...

der Schutz den die Staatliche Gewalt für sich selbst in Anspruch nimmt ...



ist vordergründig wichtiger als alles andere ...

genauer gesagt ...



alles was an Schutz aufgeboten werden kann ... dient praktisch nur denjenigen ...

die an die Macht gekommen sind ... sich darin zu halten ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und Anto-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Putin und Wladimir Merkel ... Massaker und Tod ...







