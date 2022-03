Mittwoch, 23 März 2022 | 12.082

Die Menschenrechte und ...

der G20-Gipfel in Indonesien ...

jetzt läßt Wladimir Putin verlauten ...

daß er Ende Oktober persönlich zum G20-Gipfel nach Indonesien kommen will ...



die einzige vernünftige Reaktion darauf wäre ...

jetzt unverzüglich einen Internationalen Haftbefehl zu erlassen ...



für den Fall daß noch niemand auf diese Idee gekommen sein sollte,...

eine entsprechende Anzeige zu erstatten bzw dazu den Antrag zu stellen ...



mache ich das hierdurch ...

man muß endlich was gegen Putin unternehmen ...



nicht gegen Rußland ...

und schon gar gegen 'die' Russen ...



an den ersten Reaktionen auf die Ankündigung Putins ...

zeigt sich schon wieder dieser ganze Merkel-sozialistische Schwachsinn ..



der nach 16 Jahren Angela Merkel tiefe Wurzeln in unserer Republik geschlagen hat ...

von wegen 'das müssen wir gemeinsam machen ... nicht individuell' ...



und ein geradezu unfaßbarer Hohn spricht aus den Worten von Olaf Scholz ...

'Wir haben Wichtigeres zu tun als über dieses Treffen zu diskutieren' ...



richtig ist ... daß es nichts bringt ... darüber lang und breit zu 'diskutieren' ...

es müssen Ergebnisse erzielt werden ...



und Ergebnisse müssen eine Feststellung sein ...

nicht eine Manipulation ...









