Mittwoch, 23 März 2022 | 12.082

Die Menschenrechte und ...

der Krieg ...

wie ist das alles möglich ???

es zeigt sich wieder … es gibt zwei Arten und Abarten von Menschen …

um nicht zu sagen Sorten und Konsorten ...



die … ich sag jetzt mal ‘normalen’ Menschen ... das Volk / die Bürger ...

und die eigentlich ‘unmenschlichen' … die Politiker / die Machthaber …



nun überfällt wieder mal so ein Idiot ein anderes Volk …

und prompt machen die Menschen das was sie immer machen …



sie fliehen ... zu ihres Gleichen …

also zu anderen Menschen wie sie … Bürgern / Volk ...



und auch die Politiker und Machthaber machen weiter was sie immer machen

sie gehen ihren Geschäften nach und der Tagesordnung nach und über …



dieser Vorgang entbehrt jeder Logik …

ebenso angeblich wie bekanntlich suchen alle nach einer ‘Lösung’ (???) …



eine Lösung ist aber rein technisch nur möglich …

wenn diese Bewegungen umgekehrt verlaufen ...



also gewissermaßen nach dem Prinzip …

Politiker und Machthaber aller Länder vereinigt Euch (in der Ukraine !) ...



und stellt Euch diesem einen Idioten entgegen …

und sorgt dafür … daß das Volk !!!!!! weiter leben und arbeiten kann ...









