Mittwoch, 23 März 2022 | 12.082

Die Menschenrechte und ...

der 23. März ...

1933 erläßt Adolf Hitler das so genannte Ermächtigungsgesetz …

‘zur Behebung der Not von Volk und Reich’ …



und setzt damit die essenziellen Grundrechte bzw Menschenrechte außer Kraft ...

sowohl die persönlichen als auch die demokratischen ...



bereits 1919 gründet Benito Mussolini die Fasci di combattimento ...

die damit dem Kind bereits den Namen Faschismus gaben …



moderne bzw demokratische Regierungen zum Beispiel unter Olaf Scholz …

brauchen kein Gesetz mehr … die ermächtigen sich ebenso herrlich wie selbst …



das heißt nicht mehr und nicht weniger als …

der Kampf von Hitler und Mussolini gegen den Sozialismus war völlig umsonst ...



woraus wiederum erkennbar wird ...

warum das mit dem Kampf gegen den Faschismus nicht klappt …



allgemein wie insbesondere zum Beispiel gegen die AfD …

und andere ‘alternative’ Parteien …



und warum man statt dessen offiziell gegen so genannte Querdenker vorgeht

die wenigen Menschen … die immerhin noch normal denken können ...



zumindest technisch ... wenn auch nicht unbedingt inhaltlich ... aber ...

das ist ja nicht deren Problem ... sondern des Bundesverfassungsgerichts ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen