Die Menschenrechte und ...

die Spitzenreiter ...

es ist irgend wie grotesk …

je mehr die deutsche Politik beweist …



daß sie völlig unfähig ist zur politischen Gestaltung und Leistung ...

geschweige Leitung oder gar Führung ...



desto mehr überschlägt sie sich darin …

hervorzukramen hervorzubringen hervorzuheben … und vorzugeben ...



wie hervorragend Deutschland doch dasteht … was es doch alles macht ...

und vor allem was für tolle Ziele man sich gesetzt hat ..



nämlich Spitzenreiter in der Welt zu sein oder wenigstens zu werden …

und wenn schon nicht allein dann wenigstens mit anderen zusammen …



nochmal … es ist grotesk … es ist unfaßbar grotesk …

daß die deutsche Politik nicht die geringste politische Antwort hat …



auf den Überfall von Putin auf die Ukraine …

auf den Überfall von Corona auf die Menschheit ...



obwohl es die deutsche gewaltengeteilte politische Klasse ist …

die die beste Übersicht und die besten Voraussetzungen hat …



die besten Möglichkeiten und besten Mittel hat …

auf diesem Feld zu agieren und zumindest adaequat zu re-agieren ...



wir wissen um die Bedeutung der Lieferketten ...

wir wissen .. daß eine Kette nur so stark ist … wie das schwächste Glied in der Kette ...



auch die Gewaltenteilung ist so eine … um nicht zu sagen klassische Lieferkette …

Legislative … Exekutive … Judikative ...



nochmal … es ist unfaßbar grotesk …

der status quo des politischen Geschehens in dieser unserer Republik ist …



die Kettenglieder Legislative und Exekutive sind schwach schwächer gehts kaum noch …

aber das Kettenglied Judikative existiert praktisch überhaupt nicht ...



das Kettenglied Bundesverfassungsgericht existiert zwar pro forma …

erfüllt aber nicht die verfassungsmäßig vorgesehenen Funktionen ...



sondern dient nur als Stütze / als Gerüst / als Skelett …

einer ansonsten zusammenbrechenden Exekutive und Legislative ...









