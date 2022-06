Mittwoch, 22 Juni 2022 | 25.173

Die Rechte der Menschen und ...

die Inflation des Geldes ...

man könnte auch sagen ...

Inflation ist die Fortsetzung der Konjunkturpolitik mit anderen Mitteln ...



grundsätzlich soll eine Regierung auf die Stabilität des Geldwertes achten ...

ungefähr so wie sie die Würde des Menschen achten bzw auch schützen soll ...



aber dazu wäre halt professionelle Politik nötig ... was schwierig ist ...

wenn man gar nicht weiß ... was 'Politik' überhaupt ist geschweige wie man das macht ...



erstaunlich ist immer wieder ... wie diese Dilettanten in die maßgebenden Positionen kommen ...

obwohl sie nicht wissen ... was sie da eigentlich Sinnvolles machen könnten ...



aber ... wenns dann offensichtlich schwierig wird ...

wie Diktatur / Macht / Gewalt geht ... das wissen sie alle immer sofort ...



