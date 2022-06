Dienstag, 21 Juni 2022 | 25.172

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Europäer mwd ...

alle Länder Europas sind zwar im Europarat ...

aber nicht alle Länder ... die im Europarat sitzen ... sind in der Europäischen Union ...



und nicht alle Länder die in der Europäischen Union sind ...

haben auch den Euro ...



und nicht alle Länder die den Euro haben ...

betreiben eine erfolgreiche Wirtschafts und Finanz Politik ...



es gibt auch keine gemeinsame geschweige einheitliche Außen geschweige Innen Politik ...

aber hartnäckig wird ständig behauptet ... wir müßten 'unsere Werte verteidigen' ...



und da sind wir wieder beim alten Herrn von Clausewitz ...

bzw quod non est in actis non es in mundo ...



mit anderen Worten ... was nicht hinreichend definiert ist kann man auch nicht sinnvoll verteidigen

und das mit den 'gemeinsamen' Werten ist reine Spiegelfechterei ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Massenmord ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen