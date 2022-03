Sonntag, 20 März 2022 | 11.079

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

Kunst das Maß aller Dinge … auch in der Politik ...

und Kunst braucht einen Rahmen … wenn nicht ein ganzes Ambiente …



um verständlich zu sein … um zu besinnen … um zu wirken ...

ohne Rahmen ist ein Bild noch nicht fertig … es fehlt ihm etwas …



mit dem politischen Handeln und Verhalten ist es ähnlich …

es braucht einen Rahmen … und der Rahmen der Politik ist das Recht ...



nicht von ungefähr spricht man ja auch vom Rechtsrahmen …

oder von Rahmengesetzen … etc ...



dieser Rechtsrahmen ist aber kein Bilderrahmen …

er ist also zum Beispiel nicht aus ein paar Latten zusammengezimmert …



sondern das ist ein lebender ein lebendiger Rahmen ...

ein Rahmen aus Menschen aus Fleisch und Blut / Verstand und Vernunft ...



die eben für dieses Recht zuständig sind …

in der Spitze oben das Bundesverfassungsgericht … sein Präsident mwd ...



ein Organ … eine Institution ... die laut Verfassung unabhängig sein ‘soll’ …

eine eigene Meinung haben und emanzipiert sein ‘soll’ …



die Entwicklung des Rechts vorantreiben und gestalten ‘soll’ ...

und dadurch für Recht und Ordnung im politischen Geschehen sorgen ‘soll’ ...



‘Soll und Haben’ … statt dessen 'haben' wir ein Gericht … ein Gerichtswesen …

das sich an Hörigkeit und Abhängigkeit von Angela Merkel (…) ...



immer wieder noch selbst übertrifft ...

nach dem Motto … Zitat …



'Ich habe meinen Job von der … ich kriege mein Gehalt von der …

da können Sie doch nicht verlangen daß ich was gegen die unternehme’ ...



das Bundesverfassungsgericht … ein Organ …

das seine Existenzberechtigung im wesentlichen darin sieht …



Beschäftigungs-programm und Beschäftigungs-therapie …

mit hoher Verdienst- und Pensions-berechtigung zu sein ...



wie 16 Jahre Angela Merkel gerade drastisch gezeigt und bewiesen haben …

auf Kosten / zu Lasten der deutschen und europäischen Kultur und des Friedens ...









