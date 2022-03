Montag, 21 März 2022 | 12.080

Die Menschenrechte und ... der Tagesabbruch ... was bleibt am Ende des Tages ... der Übertrag

es gibt die Geschichte von dem Buchhalter …

der für die Auszahlung der Tagelöhne verantwortlich ist ...



er steht also vor den versammelten Tagelöhnern mit seiner Liste …

und ruft einen nach dem anderen auf …



Meier Schulze Krause etc

und einer nach dem anderen tritt vor und nimmt seine Tüte in Empfang ...



so geht es auch weiter mit Becker Hofmann Schmidt Übertrag ...

bei ‘Übertrag’ tritt aber trotz Wiederholung niemand vor …



so daß er schließlich sagt …

‘na sowas … ausgerechnet der der das meiste Geld kriegt ist nicht da’ ...



so … ungefähr / möglicherweise / vielleicht … muß man sich das vorstellen …

wenn Olaf Scholz Bundes-kanzler ...



Robert Habeck Wirtschafts bzw Klima Minister und Vize-kanzler …

und Christian Lindner Bundesminister der Finanzen sind … oder so ...









